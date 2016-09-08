سناء عبد الجواد: صبوا غضبهم على البلتاجي بعد كلمة "بديع"

البلتاجي في جلسة محاكمته- أرشيفية

قالت سناء عبد الجواد زوجة القيادي المعتقل بجماعة الإخوان المسلمين في مصر د. محمد البلتاجي إن زوجها دخل في إضراب عن الطعام.

وأضافت سناء عبد الجواد في تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك أنه:" في انعقاد جلسة قضية فض رابعة أول أمس يوم 6 سبتمبر ، وبعد رجوع د. البلتاجي من الجلسة فوجئ بأن " سلطات السجن" أدخلوه في زنزانة التأديب من غير أسباب معلنة وهذه الجلسة تكلم فيها د. محمد بديع مرشد الإخوان فتم حجز د. البلتاجي ود. صفوت حجازي بعدها تنكيلا بهما حتى لا يقال إنهم نكلوا بالدكتور بديع بعد أن تكلم فصبوا جام غضبهم علي البلتاجي وحجازي.

وتابعت :" أصيب زوجي بالإغماء عدة مرات في جلسة محاكمته أمس الأربعاء في قاعة المحكمة العسكرية ولم يتحرك أحد وظهرت عليه علامات الإعياء الشديد خاصة وأنه يعاني من أمراض في الكلى".

وأضافت عبد الجواد :" إننا نحمل المسؤولية الكاملة لإدارة سجن العقرب ونناشد كل المنظمات الحقوقية للقيام بما يلزم والتضامن مع المعتقلين والمضربين عن الطعام.

وتوجه النيابة العامة لقيادات من جماعة الإخوان المسلمين اتهامات من بينها التحريض على القتل والتخريب غير أن منظمات حقوقية تعتبر محاكمتهم تصفية حسابات سياسية من سلطات الانقلاب.

وتحدث الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان أمام القاضي خلال جلسة محاكمته وآخرين الثلاثاء الماضي في قضية فض اعتصام رابعة.

ونفى بديع الاتهامات الموجهة إليه وإلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على القتل وحمّل سلطات الانقلاب في مصر مسؤولية سفك دماء آلاف الأشخاص.

وفضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في الرابع عشر من أغسطس آب 2014 بالقاهرة الكبرى ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص في مجزرة وصفت بالأكبر في التاريخ الحديث بحسب منظمات حقوقية.