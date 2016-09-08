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ترامب يشيد ببوتين ويصفه بأنه "أكثر زعامة" من أوباما

8/9/2016

ترامب يشيد ببوتين ويصفه بأنه "أكثر زعامة" من أوباما

أشاد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه أنه "زعيم أكثر من من نظيره الأمريكي باراك أوباما".

وقال ترامب، الذي تحدث خلال ندوة تليفزيونية، إنه يكن احتراما كبيرا للروس وإنه سيكون له "علاقة رائعة" مع بوتين.

وتابع :"أعتقد أنني سأكون قادرا على التعامل معه … إنه زعيم أكثر بكثير من رئيسنا (أوباما)".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستفيد من وجود علاقة جيدة مع روسيا، "فموسكو تريد تدمير تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشدة مثلما تريد الولايات المتحدة".

وقال ترامب :"ألن يكون رائعا إن استطعنا العمل على ذلك معا؟ ألن يكون ذلك شيئا رائعا؟".

وقال ترامب أيضا إن بوتين لديه "سيطرة قوية جدا" على بلاده، مشيرا إلى أنه "نظام سياسي" مختلف للغاية لم يعجبه.

وعقد المنتدى في نيويورك أمام جمهور حي وبث على شاشات التلفزيون في وقت ذروة على شاشة شبكة (إن.بي.سي نيوز) الأمريكية.

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