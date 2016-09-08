ترامب: سيتم تدمير إسرائيل إذا لم أصبح رئيسا لأمريكا

أبرزت مجلة نيوزويك تصريحاتٍ للمرشح الجمهوري الأميركي دونالد ترامب، يقول فيها إن إسرائيل ستُدَمر إذا لم يصبح رئيسا للولايات المتحدة، ويؤكدُ أن الاتفاق النووي الإيراني يعني نهاية إسرائيل كدولة.

وقالت المجلة إن ترامب انتقد الصفقة النووية مع إيران، وهدد بإلغائها التام إذا أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وأضافت المجلة أن ترامب يدعم حق إسرائيل في الوجود، لكن استطلاع راي إسرائيليا في مايو/ أيار الماضي أظهر أن 40% من الإسرائيليين يرون أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أفضل لبلادهم، مقارنة بـ31% يفضلون ترامب.