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بالصور: SONY تزيح الستار عن نسختين جديدتين من PS4

7/9/2016

كشفت سوني إنترأكتف إنترتينمنت التابعة لشركة سوني اليوم الأربعاء عن نسختين جديدتين من جهاز "بلاي ستيشن 4" في مسعى لمساعدة سوني على  الحفاظ على تفوقها في المبيعات على مايكروسوفت ونينتندو.

وقال أندرو هاوس الرئيس التنفيذي لسوني إنترأكتف في حفل لبلاي ستيشن في نيويورك للإعلان عن منتجات جديدة إن جهاز "بلاي ستيشن 4 برو" الذي سيطرح في الاسواق في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني مزود بإمكانات عرض عالية الوضوح وصور أكثر واقعية. ويبلغ سعر الجهاز 399 دولارا.

وأزاحت الشركة الستار عن نسخة أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من جهازها "بلاي ستيشن 4" ستطرح في الاسواق في الخامس عشر من سبتمبر بسعر 299 دولارا.

وسيدعم "بلاي ستيشن برو" نظارة الرأس المزودة بخاصية الواقع الافتراضي والمقرر طرحها في أكتوبر تشرين الأول.

ومنذ طرحه في 2013 باعت سوني أكثر من 40 مليون وحدة من "بلاي ستيشن 4" ليتفوق بفارق كبير على جهاز "إكس بوكس وان" الذي تنتجه مايكروسوفت وجهاز "وي يو" لشركة نينتندو.

 

 
 
 

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