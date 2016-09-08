الفيفا: منع ريال وأتليتيكو مدريد من ضم لاعبين جدد حتى 2018

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن ريال مدريد وأتليتيكو مدريد خسرا الطعن ضد منعهما من ضم لاعبين جدد بسبب انتهاك قواعد التعاقد مع لاعبين غير محليين عمرهم أقل من 18 عاما.

ويعني هذا القرار الصادر من لجنة الطعون بالفيفا أنه لا يحق لريال وأتليتيكو تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات المقبلتين ويجب الانتظار حتى يناير كانون الثاني 2018 لإبرام أي تعاقدات جديدة.

وفرضت العقوبة في البداية بواسطة لجنة الانضباط بالفيفا في يناير كانون الثاني الماضي لكن تم تعليقها بشكل مؤقت في الشهر ذاته لحين النظر في الطعون والسماح لهما بالتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت الشهر الماضي.

وقال بيان إن لجنة الطعون قررت "تأكيد مجمل القرارات الصادرة من لجنة الانضباط بالفيفا في الحالات الخاصة بحماية صغار السن".

وأبقى الفيفا أيضا على الغرامة المفروضة على أتليتيكو مدريد وقدرها 900 ألف يورو (حوالي 925 ألف دولار) وكذلك 360 ألف يورو على ريال مدريد بطل أوروبا 11 مرة وهو رقم قياسي.

ونفي الناديان ارتكابهما أي مخالفات لكنها تعرضا أيضا للتوبيخ والتحذير مع منحهما 90 يوما لتسوية أوضاع اللاعبين المعنيين.

وقال الفيفا إن قواعده – التي تمنع انتقالات اللاعبين تحت 18 عاما إلا بشروط محددة – موجودة "لحماية صغار السن الذين ينتقلون إلى بلاد أخرى ومنع الأندية من استغلالهم".

وتابع الفيفا "رغم أن نهج الفيفا يبدو قاسيا في حالة فردية لكنه جاء لفرض القواعد باستمرار وبدقة لتجنب انتهاكات الماضي وحماية وتأمين اللاعبين الصغار".

وقال الفيفا إنه تلقى طلبات بانتقال 2716 لاعبا صغيرا العام الماضي رفض منها 393 طلبا.