التلفزيون الإسرائيلي يتهم عباس بأنه جاسوس سابق للسوفييت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

اتهم التلفزيون الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعمل كجاسوس للاتحاد السوفييتي السابق في ثمانينيات القرن العشرين، وهي الاتهامات التي وصفتها الرئاسة الفلسطينية بالسخافات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الخميس إن "تقرير التلفزيون الإسرائيلي يندرج في إطار السخافات الإسرائيلية التي اعتدنا عليها"، معتبرا في الوقت نفسه أنها مناورة إسرائيلية تهدف لإضعاف جهود الوساطة الروسية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وتأتي الاتهامات الإسرائيلية وسط مساعٍ روسية لعقد اجتماع بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو اقتراح وافق عليه عباس ونتنياهو من حيث المبدأ، حسبما أعلنت وكالة إنترفاكس اليوم الخميس.

كانت القناة الإسرائيلية الأولى قد أوردت اسم الرئيس الفلسطيني مساء الأربعاء في تقرير عن قوائم عملاء الاستخبارات السرية السوفياتية، ضمن وثائق قال باحثان من معهد "ترومان" في الجامعة العبرية بالقدس إنهما حصلا عليها.

ولجأت عائلة عباس، الذي ولد في فلسطين في ظل الانتداب البريطاني، إلى سوريا خلال حرب عام 1948.

وقال الباحثان إيزابيلا غينور وجدعون ريميز للقناة الأولى الإسرائيلية إنهما تمكنا من الاطلاع على أرشيف الكولونيل فاسيلي ميتروخين المسؤول السابق عن وثائق الاستخبارات السرية للاتحاد السوفياتي.

وكشف ميتروخين، الذي لجأ إلى بريطانيا، عن أسماء آلاف الجواسيس الروس في العالم.

وقالت غينور إن الوثائق التي حصلوا عليها من ملف الشرق الأوسط لعام 1983 تظهر انضواء عباس تحت جناح الكي جي بي، وكان اسمه الحركي كروتوف، أي العميل".

من جانبه اعتبر أبو ردينة أن هذه الاتهامات "تندرج في إطار حملة تشوية إسرائيلية وإقليمية ضد الرئيس محمود عباس.. بهدف إضعاف الموقف الفلسطيني الثابت بوجوب إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف وحل كافة قضايا الوضع النهائي".

وأضاف "واضح أن إسرائيل منزعجة من العلاقة الإستراتيجية المتينة مع روسيا ومن الموقف الروسي الواضح والمعلن الذي يدعو إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحق شعبنا بتقرير مصيره".