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يونيسيف: 28 مليون طفل مشرد جراء الصراعات في العالم

7/9/2016

يونيسيف: 28 مليون طفل مشرد جراء الصراعات في العالم

اضطر نحو 28 مليون طفل إلى النزوح عن منازلهم بسبب النزاعات والعنف في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الأربعاء.     

ويشمل هذا الرقم أكثر من10 ملايين طفل من اللاجئين وأكثر من 17 مليون طفل من النازحين داخليا.

ووجد تقرير اليونيسيف أن ما مجموعه 50 مليون طفل اقتلعوا من جذروهم، وأصبحوا إما لاجئين، أو مشردين داخل بلدانهم أو مهاجرين بحثا عن حياة أفضل في الخارج بسبب عنف العصابات والفقر.

وحثت اليونيسيف الدول في التقرير على النظر إلى اللاجئين والمهاجرين القصر، كأطفال "أولا وقبل كل شيء"، عرضة بوجه خاص للعنف والاستغلال.

ويشكل الأطفال نحو نصف اللاجئين في العالم الباحثين عن مأوى في الخارج في عام 2015، وقدم 45 % من الأطفال اللاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة، من سوريا وأفغانستان.

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