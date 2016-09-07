مصر: 25 قتيلا في حادثين وتوقف حركة قطارات وجه قبلي

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 20 أخرون في انقلاب عربات قطار بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، بحسب مصادر طبية. فقد أدى انقلاب عربات القطار إلى توقف حركة القطارات بين القاهرة الصعيد تماما.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفيات الحوامدية، والعياط، وجارى حصر باقى المصابين ونقلهم للمستشفيات بحسب تصريحات لصحف محلية.

ولقي 22 شخصًا مصرعهم، اليوم الأربعاء، وأصيب 9 آخرون جراء تصادم حافلة صغيرة بشاحنة على طريق سريع غربي مصر، حسب وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن "22 شخصًا توفوا في تصادم سيارة نقل بأتوبيس (حافلة) على طريق الواحات البحرية – الفرافرة على بعد 70 كيلو مترا من مدينة الواحات بمحافظة الوادي الجديد فيما أصيب 9 آخرون".

وأشار أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف في البيان نفسه إلى أنه "تم نقل المصابين و12 من حالات الوفاة الى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي (حكومي)، فيما تم نقل باقى الحالات إلى مشرحة مستشفى الواحات البحرية المركزى (حكومي) بمشاركة 10 سيارات إسعاف".

ولم يُعلن على الفور أسباب الحادث، غير أن معدلات حوادث الطرق في مصر ترتفع لأسباب عدة بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلاً عن رعونة القيادة في حالات أخرى.

مصر: 25 قتيل في حادثين وتوقف حركة قطارات وجه قبلي

ووفقا لآخر إحصائية معلنة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عام 2011، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

وحسب دراسة حديثة للجهاز نفسه، فإن إجمالي حوادث السيارات في مصر نحو 15 ألف حادثة في عام 2015 راح ضحيتها نحو 25 ألف حالة ما بين وفاة وإصابة.