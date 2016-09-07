مصر: إخلاء سبيل فرقة "أطفال شوراع" بتدابير احترازية

مصر: اخلاء سبيل فرقة "أطفال شوراع" بتدابر احترازية

أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل 4 من فرقة أطفال شوارع بتدابير احترازية على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم.

وقررت الدائرة 21 جنايات إرهاب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قبول الاستئناف المقدم من أعضاء فريق "أطفال شوارع" على قرار تجديد حبسهم15 يوما على ذمة التحقيق للمرة العاشرة، على خلفية اتهامهم بنشر فيديوهات مسيئة للدولة، وقررت إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية.

ووجهت النيابة إلى الشباب 4 اتهامات، هي محاولة قلب نظام الحكم و "الترويج لأفكار إرهابية، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار، والتحريض على الاشتراك في التظاهرات والتجمهر ".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بنشر فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يحرضون فيها على التظاهر.

وفرقة أطفال شوارع هي مجموعة من الشباب، صغار السن يبثون الفيديوهات الساخرة التي تنتقد الأحوال المعيشية والحياة السياسية في مصر على موقعي فيسبوك ويوتيوب.