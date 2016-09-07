فيديو: 3 رواد يعودون إلى الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

عاد ثلاثة من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الأربعاء.

فقد هبط رائد فضاء أمريكي يحمل رقما قياسيا وزميلاه الروس في جنوب شرق جيزكازغان في كازاخستان، بعد ستة أشهر أمضوها في المدار .

وعاد جيف ويليامز الذي يعمل ضمن طاقم ناسا وهو يحمل رقما قياسيا أمريكيا للوقت في المدار، إذ قضى 534 يوما في الفضاء خلال أربع مهمات.

أما الرقم القياسي العالمي فهو للروسي غنادي بادالكا، بعد أن قضى 879 يوما في الفضاء.

ويليامز وأليكسي أوفشينين وأوليغ سكريبوتشكا دخلوا 72.8 مليون ميلا في الفضاء، وداروا حول الأرض 2752 مرة قبل الهبوط في مكان مستهدف في سهول الاستبس جنوب وسط كازاخستان، بعد شروق الشمس فقط بثلاث وعشرين دقيقة الأربعاء، 7:13 صباحا بالتوقيت المحلي (1:13 ت غ).

وبسرعة تم إخراجهم من المركبة الروسية سويوز.

وكان الثلاثة جميعهم يبتسمون وهم ممددين في مقاعد في الحقول البرية ويرفعون علامات الإبهام بأن كل شيء على ما يرام، ويتحدثون في الهواتف.

ارتدى ويليامز قبعة بيسبول سوداء بينما جلس خارج المركبة وتحدث هاتفيا.

أما أوفشينين فقد أمسك بدمية كانت ابنته كانت أعطته إياها بمثابة تميمة وأخذها معه إلى الفضاء.