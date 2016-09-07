فيديو: السعودية تجهز 25 مستشفى لمرضى الحجيج

قالت وزارة الصحة السعودية إن 25 مستشفى تضم نحو خمسة آلاف سرير استعدت لاستقبال الحجاج الذين يحتاجون لرعاية صحية خلال موسم الحج..

مع توقع زيادة عدد الحجاج هذا العام على المليونين, بدأ عدد من المستشفيات في استقبال المرضى من الحجيج ومن بينها مستشفى النور التخصصي .وتُقدم المملكة الخدمات الطبية للحجاج مجانا..

وقال محمد عمر مدير مستشفى النور التخصصي إنه تم اتخاذ عدة إجراءات استعدادا للتدفق المتوقع للمرضى.

وأضاف عمر أنه تم تجهيز وحدة ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أنها خصصت 216 سريرا للتعامل مع حالات الإصابة بضربات الشمس بسبب الطقس الذي يتوقع أن يكون شديد الحرارة.

وخصصت 51 سيارة إسعاف مجهزة بشكل عال لنقل المرضى للمستشفيات والمراكز الطبية.

وتبذل السلطات المكلفة بإدارة الحج جهودا لتطوير إدارة الحشود وتنظيمها. كما أجرى آلاف الموظفين الحكوميين وأفراد الأمن والمسعفين تدريبات على الإعداد للحج الذي يبلغ ذروته يوم الأحد (11 سبتمبر أيلول) وهو يوم وقفة عرفات.