شاهد: لحظة تدمير صخرة محببة لسكان ولاية أوريجون الأمريكية

أصاب انتشار أنباء عن سقوط قاعدة محبوبة من الحجر الرملي على ساحل ولاية أوريجون على المحيط الهادئ شمال غرب الولايات المتحدة السكان بالحزن.

ولكن الحزن تحول إلى غضب أمس عندما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يسقطون التشكيل المكون من الحجر الرملي بالقوة.

وكانت القاعدة الحجرية المعروفة باسم "دكبيل"، تحظى بشعبية على ساحل ولاية أوريجون في متنزه "كيب كيواندا ستيت ناتشورال آريا" بارتفاع يبلغ ما يقرب من مترين، وعرض نحو 3 أمتار، كانت القاعدة داخل قسم مسيج من المتنزه.

وقال مسؤولو متنزهات ولاية أوريجون في البداية إنهم لا يعتقدون بتورط أشخاص في زوال التشكيل الحجري، ولكن مقطع فيديو انتشر خلال عطلة نهاية الأسبوع يظهر مجموعة من الأشخاص يهزون القاعدة عمدا ثم يدفعونها لتسقط.

وتم التقاط مقطع الفيديو من قبل ديفيد كلس في 29 أغسطس/آب، بينما كان في المتنزه مع مجموعة من الأصدقاء.

وقال كلس لصحيفة ذي أوريجونيان :"ضحكت من داخلي، كنت أعتقد أنهم لم يكونوا ليتمكنوا من إسقاطها، لكن بعد ذلك لاحظت أنها بدأت تتأرجح".