شاهد: قطة ترشد سائحاً تائهاً بسويسرا لمسار عودته!

في واقعة نادرة، أرشدت قطة ذكية سائحا تائها في جبال سويسرا الجليدية على طريق عودة آمن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبدأت الواقعة حينما ضل سائح شاب طريقه وسط جبال الجليد وفقد قدرته على تحديد موقعه رغم وجود خارطة متطورة لديه، وانقطعت اتصالاته ومن ثم لم يستطع طلب النجدة، أو العثور على طريق صحيح، خاصة أن موسم التزلج قد انتهى وكثير من الممرات المعروفة كانت مغلقة.

وفي ظل حيرته والاستغراق في التفكير، ظهرت تلك القطة التي كانت بمثابة "عامل الإنقاذ" الذي انتشله من الموت متجمداً أعلى جبال الثلج، وبعد حنوه على القطة ومداعبته لها بدت القطة لطيفة مع الشاب، وبدأت في قيادته نحو مسار صحيح للبشر فتحركت في ممر هبوط آمن نحو الأسفل فتبعها الشاب على الفور وظل يسير خلفها.

ويبدو أن القطة كانت تعرف طريقها جيداً وجاءت لتأخذه في الوقت المناسب، فأرشدته بكل لطف على مسار العودة دون تعرض لأية حوادث سيئة، حتى وصل نهاية الطريق إلى الوادي حيث وجد قرية صغيرة تسمى "غيميلوالد" تمكن فيها من الاتصال بالنجدة والعودة من حيث أتى.

وبعدما نشر قصته على الإنترنت بدأ السائحون في زيارة المنطقة للتعرف على القطة الذكية ومشاركة التجربة، واتضح أن القطة تدعى "موغي" وهي مملوكة لزوجين يعيشان في القرية لكنها تحب دائماً الانضمام إلى المسافرين في رحلاتهم حول سفح الجبل وكأنها مرشد سياحي!