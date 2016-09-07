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شاهد: سيارة صامتة لتتبع المجرمين في شوارع لندن!

7/9/2016

تختبر شرطة لندن سيارة كهربائية صامتة من نوع بي إم دبليو طراز آي ثري BMW i3 يمكنها تتبع المجرمين وبالتالي سهولة القبض عليهم، بدلاً من أصوات سيارات الشرطة الصاخبة. والسيارة الجديدة تستخدم الآن في دوريات واندسوورث بورو جنوب غرب لندن، حيث يتم تجربة نموذج السيارة للتأكد من أدائها وسط بيئة العمل اليومية.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين، فإن السيارة الجديدة ليست الأسرع في سوق السيارات؛ لكنها قوية ويمكنها الوصول لسرعة 30 ميلاً في الساعة خلال 3.65 ثانية، كما يمكنها السير لمسافة 81 أو 150 ميلاً مقابل كل شَحنة على حسب النوع.

وأبدى ريتشارد سميث، قائد منطقة واندسوورث بورو، سعادته بفرصة تجربة السيارة الجديدة التي وصفها بـ"الصديقة للبيئة"، لافتاً إلى أن الهدف هو خفض معدلات الجريمة والتأكد من أن واندسوورث منطقة آمنة لجميع من فيها. وهذه السيارة تقوم بذلك إلى جانب المساهمة في تحسين نوعية الهواء، حيث عدم وجود عوادم للسيارة.

ويبلغ ثمن السيارة حوالي 32 ألف و330 جنيهاً إسترلينياً، وتم إقراضها من قبل شركة بي إم دبليو للشرطة خلال فترة الاختبار التي ستقرر بعدها إذا ما كانت عازمة على الاستثمار في شراء المزيد من السيارات أم لا.

وقبل عام، اختبرت شرطة لوس أنجلوس نفس نوع السيارة وقررت في يونيو/حزيران الماضي شراء 100 سيارة من هذا الطراز.

من جهته قال غوناثان كوك، نائب رئيس مجلس واندسوورث، إنه من الرائع رؤية الشرطة وهي تستكشف الدور الذي يمكن أن تلعبه السيارات الكهربائية في عملياتها، لافتاً إلى أن جودة الهواء قضية رئيسية ولندن وتبنّي هذه السيارات الكهربائية قادر على إحداث تغيير حقيقي.

وبالإضافة إلى أدوات الاختبار والتقييم القياسية، سيقوم ضباط الشرطة بوصف تجربتهم في استخدام هذه السيارة الصامتة أثناء قيامهم بدوريات منتظمة، كما تختبرها أيضاً مدرسة الشرطة للقيادة لتقديم مشورة الخبراء في إمكانية انضمامها لأسطول الشرطة.

يذكر أن بي إم دبليو هي شركة ألمانية لصناعة السيارات والمحركات والدراجات النارية، وتمتلك شركتي روزرويس وميني، وتعد من قائمة المنافسين في السيارات عالمياً كما تعد أكبر منافسي السيارات الألمانية الأخرى ذات الشعبية الكبيرة مثل مرسيدس وأوبل وأودي وفولكس فاغن وسمارت. 
 
 
 
 
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