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شاهد: رئيس البرلمان الألماني يوبخ ميركل لتحدثها خلال الجلسة

7/9/2016

وبخ رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تحدثها مع أحد النواب أثناء إلقاء نائبة كلمتها في البرلمان الألماني(بوندستاغ) أمس الثلاثاء.

وأوقف لامرت النائبة غيسين لوتسش من الحزب اليساري عن إلقاء كلمتها ليتوجه بالحديث إلى المستشارة الألمانية قائلا بنبرة هادئة وحازمة " دقيقة واحدة. السيدة المستشارة والسيد (فولكر)كاودر. لا يجب أن يكون الأمر هكذا. إن كان يتعين الحديث فيجب على الأقل ألا يكون في الصفوف الأولى".

وكانت ميركل تتحدث مع فولكر كاودر رئيس الكتلة النيابية للتحالف الديمقراطي المسيحي التي تتزعمه ميركل وينتمي إليه رئيس البرلمان أيضا خلال جلسة مناقشة الموازنة في البوندستاغ.

وعلى الفور، أومأت المستشارة الألمانية برأسها موافقة ، وانحنت معتذرة  ثم توجهت على الفور إلى أحد الصفوف الخلفية.

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