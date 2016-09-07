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شاهد: ثمرة جوز هند تحية من سكان لاوس لأوباما

7/9/2016

زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الأربعاء سوقا في مدينة لوانغ برابانغ، عاصمة لاوس القديمة حيث استقبله سكان محليون وأعطوه ثمرة جوز هند طازجة ليتناولها كتحية له.

وتجول أوباما في السوق حيث تبيع النساء مشروبات جوز الهند والمرطبات والتقط الرئيس الأمريكي صورا مع السكان المحليين.

وزار أوباما الاثنين لاوس ليصبح أول رئيس أمريكي يزورها أثناء توليه منصبه، حيث وصل إلى فيتنام الاثنين للمشاركة في قمة لزعماء شرق وجنوب شرق آسيا.

وجاءت زيارة أوباما بعد عقود من إطلاق الولايات المتحدة حملة قصف واسعة وسرية في لاوس استمرت من 1964 حتى 1973.

وأسقطت على البلاد أكثر من مليوني قنبلة، لم تنفجر 30% منها ولا تزال تتسبب في إصابات حتى اليوم.

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