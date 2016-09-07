شاهد: تظاهر مزارعين داخل متجر شهير بباريس

تظاهر عدد من المزارعين ومربي الماشية داخل مجمع محلات التجزئة الشهير "كارفور" في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة برفع أسعار لحوم الأبقار .

وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت بحملة تفتيش في محلات كارفور لمبيعات التجزئة، في فبراير شباط الماضي في إطار تحقيق بشأن الممارسات التجارية، بعد تحذير الحكومة للشركات الغذائية ومتاجر التجزئة من الضغط على المزارعين لخفض الأسعار بشكل أكبر.

وسبق أن حذر وزير الزراعة ستيفان لو فول ووزير الاقتصاد إمانويل ماكرون متاجر التجزئة من الضغط على المزارعين لخفض الأسعار، مع تذكيرها بأن الشركات التي تلجأ لممارسات خاطئة ستفرض عليها غرامة تصل إلى 5 بالمئة من الإيرادات.

وكان منتجو الألبان واللحوم في فرنسا قد نظموا مظاهرات احتجاج متكررة بسبب الخسائر التي يتكبدونها جراء فائض الإنتاج وسياسات تسعير السلع بمتاجر التجزئة.