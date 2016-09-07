البث الحي
منوعات

شاهد: تظاهر مزارعين داخل متجر شهير بباريس

7/9/2016

تظاهر عدد من المزارعين ومربي الماشية داخل مجمع محلات التجزئة الشهير "كارفور" في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة برفع أسعار لحوم الأبقار .

وكانت الشرطة الفرنسية قد قامت بحملة تفتيش في محلات كارفور لمبيعات التجزئة، في فبراير شباط الماضي في إطار تحقيق بشأن الممارسات التجارية، بعد تحذير الحكومة للشركات الغذائية ومتاجر التجزئة من الضغط على المزارعين لخفض الأسعار بشكل أكبر.

وسبق أن حذر وزير الزراعة ستيفان لو فول ووزير الاقتصاد إمانويل ماكرون متاجر التجزئة من الضغط على المزارعين لخفض الأسعار، مع تذكيرها بأن الشركات التي تلجأ لممارسات خاطئة ستفرض عليها غرامة تصل إلى 5 بالمئة من الإيرادات.

وكان منتجو الألبان واللحوم في فرنسا قد نظموا مظاهرات احتجاج متكررة بسبب الخسائر التي يتكبدونها جراء فائض الإنتاج وسياسات تسعير السلع بمتاجر التجزئة.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)