شاهد: أصغر متزلج على الماء في العالم

تمكن رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر أن يكسر الرقم القياسي لأصغر متزلج على الماء في العالم.

فالطفل أبورن أبشر من ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية يبلغ من العمر ستة أشهر وعشرة أيام فقط، واستطاع التزلج على الماء الأحد الماضي وبذلك يكون أصغر من حامل الرقم القياسي السابق بأسبوعين.

ويظهر فيديو بثه الوالدان على موقع انستغرام، الأم وهي تجري بجوار ابنها الرضيع وهو يتزلج على الماء حتى إذا افلت يده أمسكت به قبل أن يصل إلى الماء.

ويشار إلى أن الطفلة زيلا أونغ (6 أشهر و26 يوما) من ولاية فلوريدا الأمريكية استطاعت التزلج لمسافة تبلغ 210 أمتار.