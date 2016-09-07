شاهد: آبل تطلق هاتفها الجديد آيفون 7

كشفت شركة آبل عن هاتفها الجديد "آيفون 7" المقاوم للمياه والغبار ومزود بكاميرا فائقة الدقة وبتصميم جديد وفريد.

وقالت الشركة في مؤتمرها الذي عقد في سان فرانسيسكو إن الهاتف الجديد يأتي مزودا بلعبة "سوبر ماريو" كما أن ساعتها الجديدة تضم لعبة "بوكيمون غو".

والهاتف الجديد مزود بكاميرا بها خاصية التقريب بدقة 12 ميغا بكسل، كما أن النسخة "بلس" مزودة بكاميرتين.

وقالت أشهر شركة للتكنولوجيا في العالم إن هاتفها آيفون 7 سيبدأ عند سعر قدره 649 دولارا في حين أن سعر النسخة آيفون بلس سيبدأ عند 769 دولارا.

كما أزالت "آبل" منفذ سماعة الرأس المنفصل، كما كان يعتقد على نطاق واسع، ويمكن توصيل السماعات الجديدة التي تطرحها آبل مع "آيفون 7" في نفس فتحة توصيل الشاحن، كما أن الهاتف الجديد يعمل مع سماعات الرأس اللاسلكية من آبل والتي يطلق عليها "آير بودز".

ونشرت آبل في وقت سابق تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها إن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق في 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت آبل إن ساعتها "آبل ووتش سيريس 2" ستأتي مع غلاف واق من المياه خلال السباحة وستطرح في 25 دولة بدء من 16 أيلول/سبتمبر الجاري.