البث الحي
منوعات

شاهد: آبل تطلق هاتفها الجديد آيفون 7

7/9/2016

كشفت شركة آبل عن هاتفها الجديد "آيفون 7" المقاوم للمياه والغبار ومزود بكاميرا فائقة الدقة وبتصميم جديد وفريد.

وقالت الشركة في مؤتمرها الذي عقد في سان فرانسيسكو إن الهاتف الجديد يأتي مزودا بلعبة "سوبر ماريو" كما أن ساعتها الجديدة تضم لعبة "بوكيمون غو".

والهاتف الجديد مزود بكاميرا بها خاصية التقريب بدقة 12 ميغا بكسل، كما أن النسخة "بلس" مزودة بكاميرتين.

 

وقالت أشهر شركة للتكنولوجيا في العالم إن هاتفها آيفون 7 سيبدأ عند سعر قدره 649 دولارا في حين أن سعر النسخة آيفون بلس سيبدأ عند 769 دولارا.

 

كما أزالت "آبل" منفذ سماعة الرأس المنفصل، كما كان يعتقد على نطاق واسع، ويمكن توصيل السماعات الجديدة التي تطرحها آبل مع "آيفون 7" في نفس فتحة توصيل الشاحن، كما أن الهاتف الجديد يعمل مع سماعات الرأس اللاسلكية من آبل والتي يطلق عليها "آير بودز".

ونشرت آبل في وقت سابق تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها إن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق في 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

وقالت آبل إن ساعتها "آبل ووتش سيريس 2" ستأتي مع غلاف واق من المياه خلال السباحة وستطرح في 25 دولة بدء من 16 أيلول/سبتمبر الجاري.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)