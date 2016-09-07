البث الحي
منوعات

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية وواشنطن تندد

7/9/2016

طائرة سوخوي 27

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت طائرات مقاتلة تابعة لها من طراز سوخوي-27 اليوم الأربعاء لاعتراض طائرة أمريكية تقترب من حدودها فوق البحر الأسود لأن الطائرات الأمريكية أغلقت أجهزتها لاستقبال الإشارات اللاسلكية اللازمة لتحديد الهوية.

وقال الميجر جنرال "إيجور كوناشينكوف" المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان "بعدما اقتربت المقاتلات الروسية من طائرة الاستطلاع من أجل الفحص البصري والتعرف على أرقام تسجيل الطائرة غيرت الطائرات الأمريكية على نحو مفاجئ مسارها وحلقت في الاتجاه المعاكس من الحدود الروسية".

وأضاف المتحدث أن الطيارين الروس تصرفوا بما يتفق تماما مع القواعد الدولية.

ونددت الولايات المتحدة الأربعاء باعتراض مقاتلة روسية بشكل "خطر" لطائرة دورية بحرية فوق البحر الأسود.

وقال مسؤول أمريكي في مجال الدفاع طلب عدم كشف هويته إنه أثناء عملية الاعتراض التي استمرت 19 دقيقة، اقتربت المطاردة الروسية إلى مسافة أمتار قليلة من الطائرة الأمريكية "الأمر الذي يعتبر خطرا وغير احترافي".

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)