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دعوى قضائية لمنع "بوكيمون غو" في الهند

7/9/2016

هندي يلعب بوكيمون في القطار خلال ذهابه للعمل- غيتي

وجهت للعبة الهواتف المحمولة "بوكيمون غو" ذات الشعبية اتهامات في محكمة هندية اليوم الأربعاء بإيذاء المشاعر الدينية، حيث أظهرت بيضًا في معابد للديانتين "الهندوسية" و"الجاينية".     

وأفادت قناة "إن دي تي في" بأن محكمة غوجارات العليا طالبت صانعي اللعبة في شركة "نيانتيك المتحدة" وحكومة الهند الاتحادية وحكومات الولايات الهندية كل على حده بالرد على التهم خلال أربعة أسابيع.       

وأقام الدعوى ألاي أنيل ديف من سكان مدينة "أحمد أباد"، والذي يقول إن البيض محظور في معابد أتباع الديانتين الهندوسية والجاينية، الذين أغلبهم نباتيون.       

ونقلت قناة "إن دي تي في" عن المحامي مقدم الدعوى نيكيكيت ديف قوله: "أن تجد بيضًا في معابد الديانتين الهندوسية والجاينية يعد تدنيسا لهذه المعابد، وعليه فإن موكلي يسعى إلى حظر اللعبة من البلاد".

وكتب أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة: "ترغب محكمة غوجارات في حظر لعبة بوكيمون غو بسبب البيض الموجود فيها، إني آمل حقا أن يطلب منهم عمل طبق بيض مخفوق في ساحة المحكمة لإثبات الأمر".

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