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حادث مروع لسيارة تسلا يتسبب في وفاة هولندي

7/9/2016

قالت السلطات المحلية إن رجلا هولنديا توفي اليوم الأربعاء إثر اصطدام سيارته تسلا بشجرة وإن عمال الإطفاء استغرقوا ساعات لإخراج جثته من المركبة بسبب خوفهم من الصعق بالكهرباء.

ولم يعرف سبب الحادث الذي وقع على طريق سريع يبعد نحو 40 كيلومترا إلى الشرق من أمستردام.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لمسرح الحادث ظهر فيها الجزء الخلفي من السيارة سليما إلى حد بعيد بينما بدت مقدمتها محطمة فضلا عن تناثر بعض أجزائها.

وذكرت شركة تسلا أنها "تعمل مع السلطات لتحديد وقائع الحادث" وإنها ستنشر ما تتوصل إليه من نتائج عندما تتوفر.

وقالت متحدثة إنه لم يعرف بعد هل كان قائد السيارة يشغل "نظام القيادة الآلية"- وهي تكنولوجيا تسلا للمساعدة في القيادة- وقت الحادث مشيرة إلى أن ذلك سيكون ضمن التحقيق.

وتسبب حادث مميت لسيارة من طراز تسلا موديل إس في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري في تراجع أسهم الشركة وأثار مخاوف بشأن مدى سلامة تكنولوجيا القيادة الآلية.

وقال دونالد بوير المتحدث باسم إدارة الإطفاء الهولندية إن هناك تعليمات قائمة في هولندا بخصوص التعامل مع حوادث تصادم السيارات الكهربائية. لكن نظرا لطبيعة وشدة الحادث لم يتمكن عمال الإطفاء من التحقق مما إذا كانت السيارة موصولة بتيار كهربائي شديد.

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