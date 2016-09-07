تعرف على وثيقة المعارضة للحل في سوريا

قسمت الوثيقة الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل

حصلت الجزيرة على الوثيقة النهائية لرؤية المعارضة السورية للحل في سوريا، التي ستقدمها -في وقت لاحق اليوم- في اجتماع وزراء خارجية مجموعة أصدقاء سوريا الذي يـُعقد في لندن.

وتـُقسم الوثيقة عملية الانتقال السياسي إلى ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بعملية تفاوضية تمتد ستة أشهر، ويتم خلالَها إقرارُ هدنة مؤقتة وإلزامُ الأطراف بقرارات مجلس الأمن.

وأما المرحلة الثانية، فتشمل فترة انتقالية مدتها عام ونصف العام، يتم خلالها صياغةُ دستور جديد، وتشكيلُ مجلس عسكري مشترك وهيئِة حكم انتقالي وحكومةٍ لتصريف الأعمال.

كما ترى المعارضة أن آخر مراحل الحل في سوريا تكون عبر مرحلةٍ نهائية تتضمن تطبيقَ نتائج الحوار الوطني، وإجراءَ انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف أممي.