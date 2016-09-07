بالصور: "حمامة" تقتل شاباً يستقل دراجة نارية في لندن!

تسببت حمامة في مقتل دارج بريطاني يدعى عشار نيازي (35 عاماً) بعدما ارتطمت برأسه أثناء قيادته دراجة نارية في لندن، بحسب صحيفتي ديلي ميل وذا صن البريطانيتين.

وكان عشار برفقة 3 من أصدقائه على دراجته النارية في رحلة 60 ميلاً جنوب لندن إلى سيفورد شرق ساسكس، حين اعترضت طريقه حمامة اصطدم بها فأحدث ريشها سحابة في الهواء حجبت عنه الرؤية ليقع الحادث الأليم.

وكما ذكر صديق عشار (45 عاماً) فإنهم كانوا على بعد 10 أميال من نقطة الانطلاق حينما وقع الحادث. وبينما كان عشار يقود الدراجة رأى سحابة من الريش في الهواء بعد اصطدامه بحمامة فاتجه لمنعطف يسار بالخطأ أدي إلى انقلاب الدراجة، وبعدما استفاق وجد صديقه عشار ملقى على جانب الطريق والدراجة محطمة والحمامة ميتة.

وتابع: "بعدما اختفت سحابة الغبار ركضت إلى صديقي وكانت عيناه مفتوحتان نحو السماء على ما يبدو أنه يحتضر، وهرع المسعفون إليه لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه وأعلنوا عن وفاته في مكان حادث السير المأسوي في تمام الساعة السابعة صبيحة يوم 14 أغسطس/آب.

وعشار هو مهندس تكنولوجيا المعلومات من جنوب كرويدون تخرج من جامعة ليفربول وهو أب لطفلين ياسين (10 أعوام) وعائشة (6 أعوام).

وذكرت زوجته ماهيناز أنه كان ينتظر عيد ميلاد ابنته التي أتمت لتوها عامها السادس، لكنه اليوم لن يرى أبناءه وهم يكبرون، لافتة إلى مآثر زوجها إذ كان حب حياته، وأفضل أصدقائها، ووالد أكثر من مدهش خلوق رقيق القلب خدوم وحنون.

وحضر أكثر من 300 شخص جنازة عشار يوم 17 أغسطس/آب ودفن في مقبرة بلامبث، وفي المقابل حين نشرت قصة عشار على إحدى صفحات جمع التبرعات على فيسبوك جمعت أكثر من 5500 دولار سوف تستخدمها لبناء آبار بالمناطق النائية في باكستان وإثيوبيا.

ونشرت صفحة The360GSP على موقع يوتيوب، ما يبدو وأنه آخر لقاء مصور مع عشار قبل نحو أسبوعين من وفاته، ويظهر في الفيديو وهو يلقي محاضرة للمختبرين قبل بدء التدريب العملي لقيادة الدراجات النارية، كما أن لعشار صفحته الخاصة على يوتيوب والتي يشرح فيها أيضاً بمقاطع مصورة وبشكل عملي كيفية التدريب على قيادة الدراجات.