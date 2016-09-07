الغارديان: تطبيقٌ جديدٌ لمقاومة الاختفاء القسري في مصر

مع تزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، أصدرت اللجنة المصرية للحقوق والحريات تطبيقا جديدا لمستخدمي أندرويد للإبلاغ عن حالات الاختطاف والاختفاء القسري.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن التطبيق الجديد يسمىI protect ، أي أنا أحمي، ويتيح لمستخدم الهاتف الذكي إرسال شفرة عند تعرضه للاختفاء القسري لإحداث رد فعل سريع يحول دون تحويله إلى مكان يصعب العثور عليه، يعقب ذلك إرسال رسائل نصية وأخرى بالبريد الإلكتروني توضح موقع وجود الشخص.

ولفت تقرير للجنة المصرية للحقوق والحريات أن نحو ألف ومئتين وخمسين 1250 شخصا تعرضوا للاختفاء خلال الأشهر الـثمانية الأولى من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي للجنة محمد لطفي إن الإبلاغ عن اعتقال ناشط أو محتجز خلال الساعات الأولى من اعتقاله يمنع تعرضه للحبس الانفرادي ويقلل خطر تعرضه لانتهاكات.