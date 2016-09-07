استطلاع حديث: ترامب يتقدّم على كلينتون بنقطتين

دونالد ترامب وهيلاري كلينتون (رويترز)

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة (CNN/ORC) بالولايات المتحدة، تقدّم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، على منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون بفارق نقطتين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع التي نشرت، أمس الثلاثاء، حصول ترامب على نسبة 45% من أصوات الناخبين، فيما تجمّد رصيد كلينتون عند 43%.

وبحسب الاستطلاع نفسه فإنّ مرشح الحزب الليبرالي الأمريكي غاري غونسون حصل على 7% من أصوات الناخبين، فيما حصدت غيل إلين ستاين مرشحة حزب الخضر الأمريكي لمنصب الرئاسة على 2% من الأصوات.

وكانت الشركة ذاتها قد أجرت استطلاعاً للرأي في شهر أغسطس/آب الماضي، وأظهرت نتائجها حينها تقدّم كلينتون على ترامب بنسبة 8%.

جدير بالذكر أنّ الشعب الأمريكي يتوجّه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار خليفة أوباما في البيت الأبيض، وستنطلق المناظرات التلفزيونية بين ترامب وكلينتون في 26 سبتمبر/أيلول الجاري بجامعة هوفسترا بولاية نيويورك.