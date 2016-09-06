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واشنطن بوست: أمريكا تحقق في خطة روسية لتعطيل الانتخابات

6/9/2016

واشنطن بوست: أمريكا تحقق في خطة روسية لتعطيل الانتخابات

ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة تحقق في خطة روسية سرية محتملة لتعطيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونقلت الصحيفة عن مؤسسات سياسية وأمنية ومسؤولين في الكونغرس أن وكالات قانونية واستخباراتية تحقق في عملية روسية سرية واسعة في الولايات المتحدة لزرع عدم الثقة العامة في الانتخابات. 

وأضافت الصحيفة أنه يشرف على هذه الجهود، جيمس كلابر، مدير الاستخبارات الوطنية، والتي وتهدف إلى فهم نطاق ونوايا الحملة الروسية، التي تشمل أدوات اختراق النظم الإلكترونية المستخدمة في العملية السياسية، وتعزيز قدرة روسيا على نشر المعلومات المضللة، وفق الصحيفة.

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