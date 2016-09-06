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شاهد: 3 دببة تقتحم حوض سباحة منزل بكاليفورنيا!

6/9/2016

قد يكون من الغريب أن تجد حيوانات تعوم في أحواض السباحة المنزلية، لكن الأمر كان مختلفاً في هذا الحي بمدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تم رصد عائلة مكونة من 3 دببة سوداء قد اقتحمت حمام سباحة بأحد المنازل!

ووفقاً لقناة كتلا5 المحلية وصحيفة لوس أنجليس تايمز، فإن عائلة الدببة المكونة من أم وصغيريْن قد كسروا الباب الخلفي لأحد منازل المنطقة قرب شارع فيربوينت ظهر الخميس الماضي، وذهب الثلاثة باتجاه حمام السباحة.

ويبدو أن الدببة استمتعت بالماء داخل المسبح، حيث لهت وتراشقت بالمياه في الحوض الموجود بالفناء الخلفي للمنزل، مما اضطر مالك المنزل إلى طردهما للخارج بعد انزعاجه منها ، لكنه برر وجودها بافتقادها للماء حيث قلة مياه الأمطار.

ويبدو أن الدببة أعجبتها مياه المسبح فقامت في وقت لاحق بالقفز مجدداً في حوض سباحة منزل آخر مجاور، ثم الاتجاه لصندوق القمامة بحثاً عن الطعام، لكن كلبا كان يحرس المنزل حرمها من المائدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الثروة السمكية والحياة البرية في كاليفورنيا، إنهم يتعقبون الدببة الآن ويعتقد أنهم عادوا بها إلى الغابة، لافتاً إلى أن ظهور الدببة في حي سكني في العموم أمر نادر الحدوث.

 

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