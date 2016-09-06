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شاهد: هكذا تتم صيانة وترميم الحجر الأسود

6/9/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع مصورة نشرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين لعملية صيانة وترميم وتثبيت أحجار الحجر الأسود الثمانية.

وتظهر إحدى اللقطات ورشة متنقلة وموقد نار لتسخين الأدوات التي يعالج بها الحجر الأسود، الذي يقبله ملايين الحجاج والمعتمرين سنوياً، وهي أعمال تشرف عليها رئاسة شؤون الحرمين الشريفين.

يتكون الحجر الأسود من  8 أجزاء ربطت معاً بواسطة مسامير فضية، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا، أما لونه فهو أسود يميل إلى الحُمرة.

ويوجد الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، كما يعتبر نقطة بداية الطواف ومنتهاه، يرتفع عن الأرض متراً ونصف المتر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة يبلغ قطره 30 سنتيمتراً.

 

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