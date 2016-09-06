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شاهد: مقتل 7 بتفجير سيارة مفخخة وسط بغداد

6/9/2016

أعلنت قيادة عمليات بغداد، فجر اليوم الثلاثاء، عن مقتل 7 وإصابة 14 شخصا بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وذكر بيان للعمليات أن "سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مستشفى عبد المجيد في منطقة الكرادة، وسط بغداد، مما أسفر عن مقتل  7 أشخاص وإصابة 14 اخرين".

من جهته، أوضح النقيب حسن النوفل، من وزارة الداخلية، أن "التفجير وقع بواسطة سيارة مفخخة بمنطقة الكرادة، بعد منتصف الليل"، مبينا أن "التفجير أدى ايضا الى احتراق 15 سيارة على الاقل وعدد من المحال التجارية ومقهى وألحق أضرار أخرى بالمباني السكنية المجاورة".

وأضاف النوفل، لوكالة الأناضول أن "قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، وأغلقت الطرق المؤدية الى منطقة الانفجار".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة (04:00 بتوقيت غرينتش)، غير أن  العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم الدولة عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

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