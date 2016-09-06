شاهد: مقتل 24 على الأقل في انفجارات بالعاصمة الأفغانية كابُل

قال مسؤولون إن انفجارا كبيرا وقع في وسط العاصمة الأفغانية كابُل في وقت متأخر مساء الاثنين بعد ساعات من هجوم لحركة طالبان قرب وزارة الدفاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا بينهم عدد من كبار مسؤولي الأمن وإصابة 91 آخرين.

وبعد الهجوم الأول تحصن مسلحون فيما يبدو في مبنى وأغلقت قوات الأمن منطقة واسعة بوسط المدينة.

وعقب ساعات من الهدوء أثناء الليل أمكن سماع أصوات متفرقة لإطلاق النار في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لكن لم يرد أي تعليق فوري من الشرطة بشأن العملية ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي وقت سابق يوم الاثنين وقع انفجاران في تتابع سريع عصرا وسط حشد بمنطقة مزدحمة قرب وزارة الدفاع.

وأعلنت حركة طالبان على الفور مسؤوليتها عن ذلك الهجوم الذي فجر فيه مسلح نفسه لدى إسراع أفراد من قوات الأمن والمدنيين لمساعدة ضحايا التفجير الأول.

وقال مسؤول من وزارة الدفاع إن جنرالا بالجيش واثنين من القادة البارزين بالشرطة ضمن القتلى. وقال مسؤول آخر إن نائب رئيس قوة الحماية الشخصية للرئيس أشرف غني قتل أيضا.

وجاء الهجوم المزدوج بعد أقل من أسبوعين من هجوم مسلحين على الجامعة الأمريكية في كابُل مما أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وكان هذا أعنف هجوم تشهده كابُل منذ مقتل 80 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري استهدف مظاهرة يوم 23 يوليو تموز، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن ذلك الهجوم.

وصعدت طالبان حملتها ضد الحكومة المدعومة من الغرب في الأسابيع الأخيرة بعد هدوء قصير في أعقاب مقتل زعيم الحركة السابق الملا أختر منصور في مايو آيار.