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شاهد: لقاء حصري مع مخترع "التوك توك الطائر"

6/9/2016

أعلن برلماني مصري سابق عن توصله لاختراع طائرة هليكوبتر بمواصفات "توك توك".

صلاح عبده خليل، عضو مجلس الشعب السابق يقول إن طائرته الجديدة تستعد للطيران خلال أيام وإنه انتهى من تصنيع المقدّمة والذيل ويبقى فقط تركيب المروحة على حد زعمه.

قام خليل بطلاء التوك توك الطائرة باللون الأبيض ووضع عليه علم مصر، مؤكدا أن تصنيع طائرة هو حلم حياته منذ الطفولة.

يشار إلى أنه بين الحين والآخر تظهر في مصر اختراعات مثيرة للجدل ولم يتحقق منها على أرض الواقع شيء حتى الآن.

فقبل فترة ظهر شخص ادعى أنه اخترع ما سماه "الوحش المصري" زاعما أنها على البر سيارة وفي الجو طائرة وفي الماء غواصة، إلا أن الامر انتهى به بحرق اختراعه ورميه في النيل.

نفس الشخص عاد ليقول إنه اخترع جهاز يمكنه توليد الطاقة بدون وقود.

لكن الاختراع الأشهر على الإطلاق وحظى برعاية القوات المسلحة كان للواء في الجيش قال إنه ابتكر جهاز يمكنه علاج أمراض مثل الإيذر وفيرس سي، فضلا عن عشرات الاختراعات المثيرة للجدل مثل تطبيق موبايل يمسح الأرضيات، ورخام يضاء ذاتيا عند انقطاع الكهرباء.

المصدر : الجزيرة مباشر
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