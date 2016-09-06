شاهد: لحظة تحطم سيارة بوتين في حادث مروع ومصرع السائق

اصطدمت السيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسيارة أخرى في حادث مروع، ما أسفر عن مقتل "السائق المفضل" للرئيس الروسي، حسبما أفادت وسائل إعلام غربية وروسية.

وأظهرت كاميرات المراقبة وقوع الحادث في شارع كوتوزوفسكي بالعاصمة موسكو، حيث اصطدمت سيارة بوتين، وهي من طراز "بي إن دبليو" بسيارة مرسيدس انحرفت من الاتجاه المقابل واصطدمت بسيارة بوتين من الأمام.

ولم يكن بوتين في السيارة في ذلك الوقت.

ونقلت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن وسائل إعلام روسية أن السائق الرسمي للرئيس بوتين قتل في الحادث المروع.

وقالت تقارير إعلامية إن السائق، الذي لم يفصح عن اسمه، لديه خبرة تزيد عن 40 عاما في القيادة، وأنه لقي مصرعه فور وقوع الحادث.

وتقوم الشرطة بالتحقيق في الحادث، الذي أثار بواعث قلق بشأن سلامة الرئيس الروسي أثناء تنقله في سيارات الرئاسة.

وسوف يكون بوتين أول من يركب سيارة الليموزين الروسية الفاخرة كورتيج نهاية العام المقبل، والتي تشبه سيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المدرعة، والمعروفة باسم "الوحش".

لكن السيارة كورتيج، وهي مضادة للرصاص، سوف تكون متاحة أيضا للجمهور بحلول عام 2018.