البث الحي
منوعات

شاهد: قصف أحياء في حلب بغازات سامة واختناق أطفال

6/9/2016

أصيب العشرات بينهم أطفال بحالات اختناق اليوم الثلاثاء في قصف طائرات النظام غازات سامة على حي السكر بمدينة حلب السورية.

وقال مصدر طبي من أحياء حلب الشرقية "إن اكثر من 100 حالة اختناق وصلت إلى المشافي والنقاط الطبية في أحياء حلب الشرقية بينهم أكثر من 27 طفلاً وإن حوالي من 20 شخصا بينهم 5 نساء  من بين الذين تعرضوا للقصف حالتهم حرجة".

وأضاف المصدر أن "طائرتين حربيتين بحسب شهود العيان قصفتا المنطقة التي تعرضت للقصف بأسطوانات الكلور ما تسبب بسقوط خمسة قتلى وأكثر من 20 جريحاً وتعرض المنازل والسيارات للدمار".

وتعرضت أحياء حلب الشرقية والبالغ عددها 40 حياً وتساوي أكثر من 60  بالمئة من مساحة مدينة حلب للقصف بالمواد الكيمياوية بشكل متكررة.      

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)