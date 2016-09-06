شاهد: قصف أحياء في حلب بغازات سامة واختناق أطفال

أصيب العشرات بينهم أطفال بحالات اختناق اليوم الثلاثاء في قصف طائرات النظام غازات سامة على حي السكر بمدينة حلب السورية.

وقال مصدر طبي من أحياء حلب الشرقية "إن اكثر من 100 حالة اختناق وصلت إلى المشافي والنقاط الطبية في أحياء حلب الشرقية بينهم أكثر من 27 طفلاً وإن حوالي من 20 شخصا بينهم 5 نساء من بين الذين تعرضوا للقصف حالتهم حرجة".

وأضاف المصدر أن "طائرتين حربيتين بحسب شهود العيان قصفتا المنطقة التي تعرضت للقصف بأسطوانات الكلور ما تسبب بسقوط خمسة قتلى وأكثر من 20 جريحاً وتعرض المنازل والسيارات للدمار".

وتعرضت أحياء حلب الشرقية والبالغ عددها 40 حياً وتساوي أكثر من 60 بالمئة من مساحة مدينة حلب للقصف بالمواد الكيمياوية بشكل متكررة.