شاهد: طالبة مصرية تحول الطعام لأعمال فنية ثم تأكلها

تدخل الطالبة المصرية آية هاني المطبخ لا لتطبخ ولكن لترسم لوحات فنية من الطعام، لكنها تأكلها فيما بعد.

وقالت آية (20 عاما) إنها تستخدم عسل النحل وصلصة الطماطم وشوكولاتة النوتيلا وغيرها في تصميم الأعمال الفنية التي تقوم بتصنيعها في المطبخ.

وتقول آية، الطالبة في جامعة المنصورة، إنها وجدت عبر تصميماتها هذه وسيلة لإشباع شغفها بالفن والأكل في وقت واحد.

وأضافت آية أنها تحب كل ما له علاقة بالفرشاة والألوان، وإن الرسم بالأكل يجمع ما بين شيئين تحبهما.

وتنظم آية حاليا دورات دراسية في الرسم تعلم خلالها طلابا يحبون الفن المهارات اللازمة.

وتحلم الفتاة بأن تُقدم برنامجا تلفزيونيا عن الفن، على أمل أن تترك بصمة في المجال مثل تلك التي تركها مُقدم برنامج ألهمها حب الرسم عندما كانت طفلة.

وتؤكد الطالبة المصرية أنها تجد متعة كبيرة في تعليم من يعشقون الفن ويتحمسون له المزيد من المهارات الفنية.

وتشير آية إلى أنه بوسع أي إنسان أن يبدع فنا إذا كان على استعداد لبذل الوقت والجهد المطلوب لتعلم المهارات اللازمة.

وبالإضافة لمعارضها الفنية في صالات عرض فني محلية تنظم آية معارض ترسم خلالها صورا للراغبين من الحضور.