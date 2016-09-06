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شاهد: صعود هاتف ذكي إلى السماء لتحقيق رقم قياسي!

6/9/2016

جرى تثبيت هاتف هواوي أونور 8 الذكي في منطاد للطقس وانطلق صاعداً إلى السماء من مركز إيسرينغ الفضائي التابع لمؤسسة الفضاء السويدية شمال البلاد، أمس الاثنين، في محاولة لتحقيق رقم قياسي لأعلى بث مباشر من جهاز من هذا القبيل.

وكان من المتوقع أن ينفجر المنطاد -الذي كان مزوداً أيضاً بكاميرا وأجهزة أخرى- على ارتفاع 30 ألف متر (98425 قدماً) ثم يقوم الهاتف الذكي برحلة العودة بواسطة مظلة.

وقال بيتر لوندكفيست، من شركة هواوي بالسويد، إن المنطاد وصل إلى 18421 متراً ثم انفجر، مضيفاً أنه يأمل أن تقبل موسوعة غينيس القياسية هذا كرقم عالمي في أعلى بث مباشر بواسطة هاتف ذكي.

 

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