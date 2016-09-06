شاهد: رئيس الفلبين يأسف لسبه أوباما في هذا الفيديو

أعلنت الفلبين اليوم الثلاثاء أن الرئيس رودريغو دوتيرتي أعرب عن أسفه للتصريحات التي صدرت عنه بشأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والتي أدت إلى إلغاء أوباما اجتماعا كان مقررا بين الزعيمين.

وقال وزير الاتصالات الفلبيني مارتين أندانار خلال قمة في لاوس: "الرئيس دوتيرتي أوضح أن التقارير الصحافية التي أفادت بأن الرئيس أوباما ’سيعلّمه‘ بشأن القتل خارج إطار القانون هي التي أدت إلى تصريحاته القوية، والتي بدورها أثارت قلقا. الرئيس يأسف لتصريحاته للصحافة والتي أثارت جدلا كبيرا. وهو يتطلع لتسوية الخلافات".

وكان أوباما أول لقاء بينه وبين دوتيرتي، حسبما أعلن متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس الفلبيني وصف أوباما بأنه "ابن عاهرة" في تصريحات للصحفيين أمس الاثنين، بعدما قالت تقارير صحفية إن الرئيس الأمريكي سيلتقي به من أجل الحديث معه بشأن عمليات القتل خارج إطار القانون بحق المتهمين بتجارة المخدرات في الفلبين، بعد الحملة التي تشنها السلطات الفلبينية ضد تجارة المخدرات في البلاد.