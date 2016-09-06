شاهد: استعدادات الهلال الأحمر السعودي لموسم الحج

قال مسؤولو هيئة الهلال الأحمر السعودي إن الهيئة تعلمت الدروس من الحوادث التي وقعت في مواسم الحج السابقة واستعدت بشكل جيد لموسم الحج الحالي.

وقال إبراهيم اليحيى، مدير عام الخدمات الطبية الإسعافية في هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الثلاثاء إن الخدمة التي يرأسها استعدت بشكل جيد للتعامل مع حالات ضربات الشمس في موسم الحج الحالي.

وأضاف "بالنسبة للموسم الماضي رغم الأحداث المأساوية اللي حصلت ولكن كانت الخدمة اللي قُدمت كانت تعتبر جدا جيدة".

بالنسبة للموسم هذا استفدنا من الدروس اللي حصلت معنا في الموسم الماضي. إن شاء الله يعني بتكون الخدمة أفضل طبعا الموسم هذا نعتقد انه موسم حار يعني زي ما أنت شايف عندنا استعدادات جيدة لحالات ضربات الشمس".

وقال أحد المسعفين: "إحنا طبعا داعم ورافد لزملائنا في الإسعاف الأرضي والإسعاف المتقدم. معظم الحالات التي نقوم فيها. الحالات الخطيرة وكذلك نقوم بعمليات الإخلاء بين المستشفيات والحمد لله من بداية الموسم حتى الآن أنقذنا 44 مريضا".

وقال أحد أفراد خدمات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السعودي: "نحن نقع في جزء المنظومة التي تقدم الخدمات الصحية ومعنيين بمحورين أساسيين المحور الأول هو تقديم الخدمات الإسعافية الصحية في مرحلة ما قبل المستشفى والمحور الآخر يروح على مجال التوعية والتثقيف للأمور الوقائية".