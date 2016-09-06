شاهد:"غوغل" يحتفل بذكرى ميلاد "الأستاذ" فؤاد المهندس

يحتفل اليوم محرك البحث العالمي غوغل بالذكرى الـ92 لميلاد نجم الكوميديا المصري الراحل فؤاد المهندس الذي كان يطلق عليه لقب "الأستاذ"، والذي رحل عن عالمنا في الـ16 من شهر سبتمبر عام 2006.

ولد الممثل المسرحي والسينمائي في الـ6 من سبتمبر عام 1924 بحي العباسية في بقاهرة المعز، والتحق بكلية التجارة وانضم لفريق التمثيل بالجامعة وانضم لفرقة نجيب الريحاني وبعد وفاته انضم لفرقة ساعة لقلبك منذ تأسيسها في مطلع الخمسينات، وكانت هذه بداياته مع عالم التمثيل.

النجم الراحل "الأستاذ" فؤاد المهندس

كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يسمى "كلمتين وبس" عبر أثير إذاعة البرنامج العام منذ عام 1968، يسلط به الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان سيد أفندي.

كما خلّف المهندس كماً كبيراً من الأغاني في أفلامه ومسرحياته كان أشهرها "قلبي يا غاوي 5 قارات" في فيلم مطاردة غرامية، وتميز في التليفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد في شهر رمضان والتي كان يتابعها الأطفال في مصر والعالم العربي ولاقت نجاحاً كبيراً، كما قدم مسرحيات كثيرة للأطفال منها هاله حبيبتي.

تزوج الفنان الراحل من الجميلة شويكار بعدما التقى بها للمرة الأولى في مسرحية السكرتير الفني، وعرض عليها الزواج أثناء تقديم أحد العروض، وتم الزواج واستمر لفترة طويلة جداً لكن حدث الطلاق.

كان المهندس عاشقاً للمسرح رغم أنه قدم ما يقرب من 70 فيلماً سينمائياً، وكان يرى أن الفن له رسالة سامية وهي خدمة المجتمع وتقديم رسائل مجتمعية خلال أعماله، فقد تناول مشكلة الملاجئ من خلال مسرحية هاله حبيبتي التي أوضحت سوء المعاملة التي يلقاها الأطفال في الملاجئ، كما تناول مشكلات الأبناء في سك على بناتك، كما قدم كوكتيل من أخلاقيات المجتمع في فيلم "أرض النفاق".

فؤاد المهندس مع زوجته شويكار

وكان للأستاذ الفضل في تقديم شابين للجمهور هما عادل إمام حين قدمه في مسرحية "أنا وهو وهي"، وسعيد صالح في فيلم "ربع دستة أشرار" وغيرهم، وساندهم حتى حينما أصبحوا نجوماً ولم يرفض الوقوف إلى جانبهم في الأدوار الثانية.

من أشهر مسرحياته "سيدتي الجميلة، حواء الساعة 12، السكرتير الفني، أنا وهو وهي، سك على بناتك، إنها حقاً عائلة محترمة، هالة حبيبتي، علشان خاطر عيونك".

ومن أبرز أعماله السنيمائية والكوميدية "أرض النفاق، اعترافات زوج، الشموع السوداء، معبودة الجماهير، جناب السفير، اقتلني من فضلك، أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، مطاردة غرامية، سفاح النساء، البيه البواب، زوج تحت الطلب".

ورحل فؤاد المهندس في 16 سبتمبر 2006 عن عمر يناهز 82 عاماً إثر أزمة قلبية، بعد رحيل رفيق عمره عبد المنعم مدبولي بشهر واحد فقط، بعد مسيرة عطاء طويلة للفن حتى استحق اللقب الذي أطلقه عليه الجميع بلا استثناء "الأستاذ".