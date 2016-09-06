تصريحات عنصرية من مسؤول فرنسي تغضب وزيرة بالحكومة

الوزيرة الفرنسية اريكا باريت

أعربت الوزيرة السوداء في الحكومة الفرنسية اريكا باريت عن "صدمتها" الثلاثاء لتصريحات أدلى بها الاثنين عمدة قريب من اليمين المتطرف قال فيها "أن تكون فرنسيا يعني أن تكون أوروبيا وأبيض وكاثوليكيا".

وقالت وزيرة شؤون ما وراء البحار التي عينت مؤخرا "أنا مصدومة. إلى الذين يحلمون بالتجانس، أضع أمامهم ثراء تنوعنا".

وقال عمدة بيزييه (جنوب) روبير مينار المعروف بعدائه للهجرة، لتلفزيون أل.سي.اي، إن "تكون فرنسيا يعني، كما كان يقول الجنرال ديغول، أن تكون أيضا أوروبيا وأبيض وكاثوليكيا بالتأكيد".

وكان مينار أثار جدالا في أيار/مايو 2015 بالحديث عن نسبة الأطفال المسلمين الذين يتعلمون في مدينته، وتحدث من جديد الاثنين عن صف في إحدى مدارس بيزييه يضم "91% من التلاميذ المسلمين"، موضحا "أن هذه مشكلة بالتأكيد، وثمة حدود للتساهل والتسامح".

وخلال حفل التسليم والتسلم الأسبوع الماضي مع الوزيرة المستقيلة لشؤون ما وراء البحار، شددت أريكا باريت على أنها تريد "العمل لكي ترى فرنسا نفسها قوية بكل تنوعها".

وعندما كانت مجرد نائبة، احتجت اريكا باريت على تصريحات حول فرنسا "بلد العرق الأبيض" التي أدلت بها في أيلول/سبتمبر 2015 النائبة الأوروبية اليمينية نادين مورانو. وقالت تحت قبة البرلمان "في رأيي، أنا النائبة السوداء للجمهورية، إن فرنسا التي وصفتها السيدة مورانو ليست موجودة". فاستحقت موجة تصفيق من اليسار.