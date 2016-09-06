البث الحي
منوعات

تصريحات عنصرية من مسؤول فرنسي تغضب وزيرة بالحكومة

6/9/2016

الوزيرة الفرنسية اريكا باريت

أعربت الوزيرة السوداء في الحكومة الفرنسية اريكا باريت عن "صدمتها" الثلاثاء لتصريحات أدلى بها الاثنين عمدة قريب من اليمين المتطرف قال فيها "أن تكون فرنسيا يعني أن تكون أوروبيا وأبيض وكاثوليكيا".

وقالت وزيرة شؤون ما وراء البحار التي عينت مؤخرا "أنا مصدومة. إلى الذين يحلمون بالتجانس، أضع أمامهم ثراء تنوعنا".

وقال عمدة بيزييه (جنوب) روبير مينار المعروف بعدائه للهجرة، لتلفزيون أل.سي.اي، إن "تكون فرنسيا يعني، كما كان يقول الجنرال ديغول، أن تكون أيضا أوروبيا وأبيض وكاثوليكيا بالتأكيد".

وكان مينار أثار جدالا في أيار/مايو 2015 بالحديث عن نسبة الأطفال المسلمين الذين يتعلمون في مدينته، وتحدث من جديد الاثنين عن صف في إحدى مدارس بيزييه يضم "91% من التلاميذ المسلمين"، موضحا "أن هذه مشكلة بالتأكيد، وثمة حدود للتساهل والتسامح".

وخلال حفل التسليم والتسلم الأسبوع الماضي مع الوزيرة المستقيلة لشؤون ما وراء البحار، شددت أريكا باريت على أنها تريد "العمل لكي ترى فرنسا نفسها قوية بكل تنوعها".

وعندما كانت مجرد نائبة، احتجت اريكا باريت على تصريحات حول فرنسا "بلد العرق الأبيض" التي أدلت بها في أيلول/سبتمبر 2015 النائبة الأوروبية اليمينية نادين مورانو. وقالت تحت قبة البرلمان "في رأيي، أنا النائبة السوداء للجمهورية، إن فرنسا التي وصفتها السيدة مورانو ليست موجودة". فاستحقت موجة تصفيق من اليسار.   

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)