بذكاء شديد.. كلب ينقذ طفلة من الاختناق

كثيرة هي قصص وفاء الكلاب لأصحابهم، وتلك القصة وقعت أحداثها بمدينة غلاسكو البريطانية، وبطلها كلب يدعى باكستر من فصيلة لابرادور، أنقذ حياة طفلة صغيرة من الاختناق بذكاء شديد!

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن الطفلة أوليفيا غودمان (6 أعوام) أصيبت بنوبة مفاجئة وبدأت تختنق حين شعر بها الكلب باكستر فقام على الفور بسحب البطانية عنها كي تستطيع التنفس محاولاً إنذار ولفت انتباه والدتها التي كانت بعيدة عنها!

وبالفعل نجح باكستر بفضل تصرفه الذكي ونباحه، في لفت انتباه الأم للخطر الذي تعرضت له طفلتها، وعلى الفور نقلتها إلى مستشفى الملكة اليزابيث الجامعي في غلاسكو بعدما عانت من نوبة دامت 6 دقائق.

وقالت الوالدة أماندا (32 عام ) "لولا تدخل باكستر لا أعرف ما كان يمكن أن يحدث، أوليفيا لم تكن جيدة وعادت من المدرسة مبكراً واستلقت على الأريكة ولم أشعر أنها كانت مريضة إلا حينما بدأ باكستر بنباح غير مألوف وحينما طلبت منه خفض صوته على لا يوقظ أوليفيا وجدت صوته يعلو أكثر فذهبت فوراً لأتفقد طفلتي".

وأضافت "كانت هناك وسادة عرقلت مجرى الهواء، وبفضل تصرف باكستر أوليفيا اليوم بحالة جيدة بعد إنقاذ حياتها، وبعد أن عشت أكثر الأيام رعباً في حياتي".. واعترافاً بذكاء باكستر ودوره في إنقاذ حياة الطفلة، تم ترشيحه لمسابقة "الحيوان البطل".