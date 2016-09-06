بديع للمحكمة: معنا الحق وتهون الحياة لكن إسلامنا لا يهون

قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر ، محمد بديع، إن الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على فض اعتصام رابعة وقتل المتظاهرين "باطلة".

وخلال جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، قال لقاضي فض اعتصام رابعة العدوية "النيابة اتهمتني بالمشاركة في التحريض على قتل المتظاهرين وفض اعتصام رابعة العدوية وهل يعقل أن أشارك في قتل ولدي الأكبر عمار برصاصتين في القلب؟".

وأضاف خلال كلمته اليوم : "ثورتنا سلمية وستبقى سلمية" كان وسيظل شعارنا ولن ننجر للعنف مهما حاول النظام الحالي – حسب قوله.

واختتم بديع كلمته بالقول:" معنا الحق وتهون الحياة وكل يهون لكن إسلامنا لا يهون".

وفضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في الرابع عشر من أغسطس أب 2013 ما أدى إلى قتل وإصابة الآلاف بحسب منظمات حقوقية.

ويأتي بديع على رأس المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة مع عدد من قيادات جماعة "الإخوان"، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.