بالفيديو والصور: للعلاج من رهاب الموت يدفنونهم أحياء!

الخوف من الموت أمر طبيعي بلا شك، لكن خروج الخوف عن نطاقه الصحي لدرجة الوصول إلى الهلع أو ما يسمى بحالة "رهاب الموت" هو بالتأكيد عقبة في طريق الحياة اليومية الطبيعية، وللتخلص من هذه الحالة ابتكر روسي هاوٍ طريقة علاج غاية في الغرابة.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وميرور البريطانيتين، فإن طريقة العلاج تمثلت في قيام أحدهم بحفر قبره بيديه ثم الدفن حياً! وهي أغرب طريقة لعلاج الخوف -المبالغ فيه- من الموت والمعروف بـ"تافوفوبيا"، باعتبار أن "الدفن حياً" على رأس قمة أسوأ طرق الموت.

وظهرت إعلانات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تدعو الناس لتجربة هذا العلاج، باعتبار أنه لا يخص التافوفوبيا فقط، فقد قال منظِم التجربة سيرغي فولكوف، أنّ هذا العلاج عظيم أيضاً للتخلص من رهاب الأماكن المغلقة.

وفي موسكو، يصطف الروس من أجل فرصة حفر قبورهم بأيديهم، ليكونوا تحت الأرض بـ6 أقدام -وهي المسافة المسموح بها لدفن الموتى- كعلاج غير تقليدي جديد للتخلص من فوبيا الخوف من الموت.

وقد وثق مقطع فيديو واحدة من هذه الجلسات لمتطوع دفن تحت الأرض، ظهر فيه 3 رجال مع معاول "مجارف" وهم يوارون الثرى علي قبر به إنسان حي، وقد وُجهت اتهامات ضد هذه الممارسة وتزايدت الشكاوى للشرطة تشكك في سلامة وصحة أساليب هذه الممارسة المخيفة.

وعلّقت إحدى الفتيات صُدمت بأنّ السيد فولكوف ليس طبيباً أو يحمل ترخيصاً بمزاولة المهنة، واصفة علاجه بأساليب الهواة، وأضافت أنه لا يوجد أطباء أو غيرهم من المهنيين الطبيين في حال حدث خطأ ما.

وتبلغ سعر تلك الممارسة 3000 روبل (35 دولار)، وهو مبلغ كبير بالنسبة لكثير من الروس، بينما زادت المخاوف ضد هذه الممارسة التي اعتبرها البعض بدعة جديدة وغريبة من أجل كسب مزيد من المال.