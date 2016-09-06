أوباما يلغي اجتماعا مع رئيس الفلبين بعد سبه "بابن العاهرة" ـ رويترز

قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ألغى أول اجتماع مع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بعد أن وصفه دوتيرتي بعبارة مبتذلة.

ويقود دوتيرتي الشعبوي المعروف بكلامه الصريح وتصريحاته المثيرة حملة ضد تجارة المخدرات قتل فيها آلاف الأشخاص.

وقال دوتيرتي للصحفيين أمس الاثنين إن أوباما "ابن عاهرة" قبل يوم من اجتماع مقرر في لاوس حيث يجتمع قادة جنوب آسيا.

وعلم أوباما بالإهانة لدى خروجه من قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.

وقال في مؤتمر صحفي إنه طلب من مساعديه التحدث مع المسؤولين الفلبينيين "لمعرفة ما إذا كان هذا في واقع الأمر الوقت الذي يمكننا فيه إجراء محادثات بناءة ومثمرة" ليترك مجالا للشك في إجراء الاجتماع كما كان مزمعا.

وقال أوباما للصحفيين "أريد دائما التأكد من أننا إذا عقدنا اجتماعا فإنه سيكون بالفعل مثمرا وأننا سنقوم بعمل شيء."

وقال دوتيرتي إنه سيكون من "الوقاحة" أن يثير أوباما قضية حقوق الإنسان وقال للصحفيين إن مثل هذا الحديث من شأنه أن يدفعه إلى لعن أوباما واستخدم عبارة فلبينية تعني "ابن العاهرة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يلعن فيها دوتيرتي أحد قادة العالم. ففي مايو أيار قال إن البابا فرنسيس "ابن عاهرة" وقال إن السفير الأمريكي فيليب غولدبرج "مثلي الجنس ابن عاهرة".

إلا أن الرئيس الفلبيني أبدى أسفه لتفسير التصريحات التي أدلى بها بشأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنها هجوم على شخصه وأدت إلى إلغاء اجتماع بين زعيمي الدولتين المتحالفتين.