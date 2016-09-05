ليشتنشتاين تواجه إسبانيا كرويا: ماذا تعرف عن الأولى ؟

منتخب ليشتنشتاين

تواجه إسبانيا مساء الاثنين ليشتنشتاين في التصفيات الأوربية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في روسيا 2018.

وهذه أول مباراة للفريقين ضمن التصفيات الأوربية، ويعتبر مراقبون أن المباراة بالنسبة للإسبان قد تعد تدريبا ليس أكثر لمباراة أكثر جدية مستقبلا فمنتخب ليشتنشتاين لم يحقق فوزا يذكر في الطريق المؤدية إلى جنوب أفريقيا 2010 أو حتى إلى البرازيل 2014 وسجل في كل مرة نقطتين فقط.

كثيرون لا يعرفون دولة ليشتنشاين، هي دولة تضم نحو 36 ألف نسمة وتقع في جبال الألب وتعتبر واحدة من أصغر البلدان التي تشارك في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018

وأكثر إنجازات منتخب ليشتنشاين تحققت في الصراع من أجل خطف تذكرة التأهل إلى كأس العالم ألمانيا 2006 حيث سجل الفريق فوزين وتعادلين وهي أفضل حصيلة له إلى غاية الآن.

ويعتبر الفوز على لوكسمبورغ برباعية نظيفة إلى حد الآن أكبر انتصار في التاريخ الكروي للبلاد.

يشرف روني باوريتش على تدريب منتخب ليختنشتاين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وكان المدرب المولود في النمسا قبل ذلك مسؤولاً طيلة أربع سنوات عن منتخبا ليختنشتاين تحت 18 سنة وتحت 21 سنة.

وخلال إحدى وعشرين مباراة خاضها المنتخب منذ أغسطس/آب 2012 لم ينجح خلالها في تحقيق أي فوز حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وقال مدرب منتخب ليشتنشتاين، رينيه براونيتش، مازحا إن غياب كل من أندريس إنييستا وسيسك فابريجاس عن إسبانيا اليوم سيجعل فريقه هو "الأوفر حظا" في المباراة.

وأشار براونيتش بلهجة أكثر جدية بعد ذلك أنه واثق في قدرة فريقه على تجنب تكرار الهزيمة بستة أهداف نظيفة التي تعرض لها أمام إسبانيا في آخر مباراة جمعتهما.

وأوضح المدرب أنه لم يتنازل على فكرته في الصراع على امتلاك الكرة "بجانب محاولة مفاجأة الخصم عبر المرتدات".

وأوضح براونيتش أن إسبانيا تتمتع بـ"أمن دفاعي لكونها منتخبا عالميا"، بجانب مزايا أخرى مثل "بناء اللعب عبر آلاف التمريرات" على حد تعبيره.

من ناحيته قال المدافع مارتين بوشيل إنه معجب بالدوري الإسباني الذي وصفه بأنه "الأفضل في العالم"، والذي لعب فيه حينما كان محترفا ضمن صفوف ديبورتيفو لاكورونيا.

ومزح فرانز بورغميير، أحد أقدم لاعبي المنتخب مع الصحفيين، حينما رد على سؤال بخصوص من سيطلب منه مبادلة القميص بعد المباراة، بقوله إنه لا يعرف من سيأتي ليطلب قميصه منه حيث تابع "لا أدري إذا ما كان راموس أم بوسكيتس ولكن أرجو ألا يقع شجار بينهما".