لا اتفاق حول هدنة في سوريا وتنظيم الدولة يتبنى 6 تفجيرات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن من الممكن التوصل خلال أيام لاتفاق مع الولايات المتحدة حول سوريا، بينما وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما المفاوضات مع الروس بالصعبة، وأوضح أن الخلافات لا تزال مستمرة حول عدد من النقاط.

وأضاف بوتين -في تصريحات له إثر اختتام قمة مجموعة العشرين في خوانجو بالصين اليوم- إن المسؤولين الروس والأمريكيين يعكفون على بعض الاتفاقات المبدئية، وإن اتفاقا يمكن تحقيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، من دون أن يقدم تفاصيل بهذا الشأن.

وأوضح أن المفاوضات مع الأمريكيين تسير على الطريق الصحيح، وأنه و نظيره الأمريكي اتخذا خطوة باتجاه المساعدة على حل الأزمة السورية، وقال إن بلاده تتحاور بشأن القضية السورية مع أنقرة وواشنطن، ولا تدعم شيئا يخالف القانون الدولي.

وأكد الرئيس الروسي ضرورة أن يتجاوز وزيرا خارجية البلدين ما وصفها بالخلافات التقنية لإبرام اتفاق حول سوريا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق -إن تحقق- سيزيد من فعالية محاربة ما سماه "الإرهاب" بقدر كبير.

وعقد الرئيسان الروسي والأمريكي في خوانجو اجتماعا استغرق تسعين دقيقة، لكنه لم يفض إلى اتفاق على القضايا التي لا تزال موضع خلاف في مشروع الاتفاق حول سوريا.

وبينما بدا بوتين متفائلا بحل قريب، أكد الرئيس الأمريكي أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين بلاده وروسيا في ما يتعلق بإدارة الأزمة السورية، قائلا إن العمل مع روسيا بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا لا يزال مستمرا.

وأشار أوباما -في تصريحات صحفية عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين- إلى أن هناك نقاطا مهمة لا تزال عالقة في المفاوضات مع الروس بشأن عمليات عسكرية مشتركة محتملة ضد ما وصفها بالجماعات الإرهابية في سوريا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع الروس -بما فيه لقاؤه مع بوتين- لم تسد الفجوات بين الطرفين، وأوضح أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق جدي يمكن التحقق من تطبيقه.

وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قال إن الروس تراجعوا عن بعض النقاط في مشروع الاتفاق حول سوريا. ووجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا مايكل راتني رسالة إلى الفصائل السورية المعارضة الكبرى تضمنت مقترحات لهدنة تكون المرحلة الأولى في إطار المساعي لحل الأزمة.

لكن المعارضة أعلنت رفضها عددا من البنود الواردة بالرسالة، ومنها الاكتفاء بهُدن محدودة، والتصدي عسكريا لجبهة فتح الشام، وهو من أقوى الفصائل المسلحة بسوريا. كما أكدت أن مسودة الاتفاق لا تلزم النظام بهدنة جديدة محتملة.

من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف عن أمله أن تضمن الولايات المتحدة توفير طرق آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب السورية في المستقبل القريب.

وفرضت القوات الحكومية السورية وحلفاؤها الحصار مرة أخرى على القطاع الشرقي الذي تسيطر عليه المعارضة من مدينة حلب التي كانت أكبر المدن السورية قبل الحرب والتي يصمم الأسد على استعادتها بالكامل.

وقال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا في اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين اليوم توصيل المساعدات الإنسانية إلى داخل سوريا والحد من العنف والتعاون في محاربة الجماعات المتشددة.

ولكن وزيرا الخارجية الأمريكي والرسي لم يتوصلا في محادثات جرت في وقت سابق أمس وللمرة الثانية في أسبوعين من الاتفاق على وقف لإطلاق النار وأكد مسؤولون أمريكيون على أنهم سينسحبون إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

وتقول روسيا إنها لا يمكنها الاتفاق ما لم يتم الفصل بين مقاتلي المعارضة المدعومين من الولايات المتحدة وحلفاء من الشرق الأوسط وبين مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة إذ إن المناطق التي يسيطرون عليها متداخلة.

وقالت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي أمس (الأحد) إن المعارضين السوريين المدعومين من أنقرة سيطروا على جميع المناطق الواقعة على الحدود التي كان المتشددون يسيطرون عليها ليحرموا بذلك الجماعات الإسلامية من طريق رئيسي للعالم الخارجي.

وجاء هذا الإعلان بعد نحو عشرة أيام من بدء تركيا أول توغل عسكري كبير في الأراضي السورية منذ بداية الحرب في عام 2011 وهي عملية تهدف إلى وقف مكاسب الأكراد بقدر ما تهدف إلى إبعاد تنظيم الدولة الإسلامية.

ميدانيا أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن ستة تفجيرات ضربت سوريا الاثنين (5 من سبتمبر/أيلول) حيث تناثرت السيارات المحترقة في شوارع مدينة طرطوس السورية التي وقع بها تفجيران.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التفجيرين استهدفا منطقة جسر أرزونة عند مدخل مدينة طرطوس الساحلية بشمال غرب البلاد والواقعة تحت سيطرة الحكومة.

وقال المرصد ومستشفى في المدينة إن عدد القتلى بلغ 35 شخصا.

ووقع الانفجاران وقت الاحتفال بمهرجان طرطوس الصيفي.

في الوقت نفسه انفجرت سيارة ملغومة في مدينة حمص التي تبعد 80 كيلومترا شرقي طرطوس، واستهدف الانفجار نقطة تفتيش عسكرية وأسفر عن مقتل أربعة من قوات الأمن.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن قائد بالشرطة إن انفجارا وقع غربي دمشق عند مدخل بلدة الصبورة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة بجروح.

كما انفجرت دراجة نارية في وسط مدينة الحسكة شمال شرق البلاد التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال المرصد السوري إن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة من قوة أمنية مرتبطة بوحدات حماية الشعب الكردية تعرف باسم "الأسايش" وإصابة آخرين.