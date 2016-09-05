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فيديو: لاعب مصارعة مصري يصافح إسرائيلي بعد تغلبه عليه

5/9/2016

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة فوز لاعب المنتخب المصري للمصارعة عبد الله حاتم على لاعب إسرائيل بنتيجة (17-8) قبل يومين، في إطار مباريات الدور التمهيدي من منافسات وزن 96 كيلو جراما، ببطولة العالم للشباب المقامة حاليًا بفرنسا.

ودخل عبدالله المباراة وهو مصاب في ساقه الأيمن، وحاول الإسرائيلي استغلال الإصابة إلا أنه لم يستطع، بعد أن تمكن المصري من إسقاطه أرضًا في مرات متتالية، ليفوز بنتيجة 18 نقطة مقابل 7 نقاط فقط.

وأظهر المقطع المصور مصافحة اللاعب المصري الفائز للاعب الإسرائيلي بعد انتهاء المباراة.

يذكر أن أخر لقاء جمع مصر وإسرائيل في لعبة الجودو في أولمبياد ريو 2016 بالبرازيل، وانتهت بفوز الإسرائيلي على إسلام الشهابي، الذي أثار جدلا بعد رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي.

 

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