شاهد: هدفان للمغرب أمام ساو تومي تؤكد تأهله لأمم أفريقيا

فاز منتخب المغرب لكرة القدم على ضيفه ساو تومي 2 – صفر مساء الأحد في الرباط وذلك في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا في الغابون مطلع 2017.

وسجل حكيم زياش في الدقيقة (55) من عمر اللقاء الهدف الأول للمغرب من ركلة جزاء، فيما عزز اللاعب عزيز بوحدوز هذا الفوز عبر إحراز الهدف الثاني في الدقيقة (83).

ورفع المغرب الذي صمن التأهل من الجولة السابقة، رصيده إلى 16 نقطة مقابل 9 للرأس الاخضر و7 لليبيا و3 لساو تومي.

وكانت الرأس الاخضر خسرت أمام ليبيا صفر-1 أمس.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة الافريقية بطل كل من المجموعات ال13 بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثان في 12 مجموعة وتستثنى المجموعة التاسعة التي تضم الغابون وتعتبر مبارياتها ودية ولا تحتسب نتائجها.