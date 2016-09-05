شاهد: مقتل 24 في تفجير استهدف وزارة الدفاع الأفغانية

وقع هجوم انتحاري في منطقة مزدحمة بالقرب من وزارة الدفاع في كابول اليوم الاثنين (5 من سبتمبر/أيلول) أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 91 آخرين وهي أعلى حصيلة ضحايا في العاصمة الأفغانية منذ أسابيع.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع إن انفجارين وقعا في تتابع سريع في منطقة مزدحمة بالمدينة على مقربة من مباني حكومية وكذلك سوق وتقاطع طرق رئيسي.

وقال مسؤولون إن رجال أمن ومدنيين هرعوا للمنطقة لمساعدة ضحايا الانفجار الأول ليفاجأوا بالثاني الذي نفذه انتحاري فجر نفسه.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة العامة إن عدد الضحايا قد يرتفع مع ورود المزيد من المعلومات.

وبعد هدوء في أعقاب وفاة زعيم طالبان السابق الملا أختر منصور خلال ضربة بطائرات أمريكية بدون طيار في مايو/آيار صعدت الحركة حملتها ضد الحكومة المدعومة من الغرب في كابول. وقالت إن هجوم اليوم أسفر عن مقتل 58 من رجال الأمن.