شاهد: متسابق يلتهم 188 جناح دجاج في 12 دقيقة

التهم متسابق في منافسة لأكل أجنحة الدجاجة 188 جناح دجاجة في 12 دقيقة ليفوز بالبطولة الأمريكية لأكل أجنحة الدجاج، والتي تقام سنويا بمدينة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية.

وفاز ببطولة هذا العام، والتي تقام أمس الأحد للعام الخامس عشر على التوالي، المتسابق جوي تشيستنت، متفوقا على أقرب منافس له بفارق 11 جناحا.

وشارك في المسابقة أحد عشر متنافسا، وحضرها نحو 70 ألف شخص.

وبعد انتهاء المدة المخصصة للمنافسة قام الحكام بوزن العظام المتبقية لمعرفة الشخص الذي استهلك أكبر قدر من الأجنحة.

والتهم تشيستنت وحده نحو كيلوغرامبن و660 غراما من لحم الدجاج.

وتعد أجنحة الدجاج طبقا أمريكيا تقليديا، وتنسب لمدينة بافالو. وتقدم عادة مع الصوص الحار وسلطة الكرفس والجبن الأزرق. ويشتهر أكلها في مباريات كرة القدم الأمريكية والفعاليات الرياضية الأخرى.